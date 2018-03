El candidato oficialista Lenín Moreno continúa encabezando las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de febrero de 2017.

Según el reporte publicado en el portal de la empresa Cedatos, Moreno ha bajado un puntos de acuerdo con la última medición, y ahora tiene el 36.2% de la intención de voto.

En segundo lugar se encuentra el candidato de CREO, Guillermo Lasso, con un 22%, mientras en tercer lugar aparece la candidata socialcristiana, Cynthia Viteri, con un 9,7%.

El informe del estudio cerrado al 24 de noviembre, basado en 2010 entrevistas en quince ciudades del país también revela que el candidato Paco Moncayo, de la Izquierda Democrática, tiene 7.3% de intención de voto.

Más atrás aparecen candidatos como Dalo Bucaram, con el 3%. Y otros candidatos como Iván Espinel, Washington Pesántez o Patricio Zuquilanda aparecen con menos de ese porcentaje.

¿Qué significan estas mediciones?

Para Ángel Polibio Córdova, representante de la encuestadora Cedatos, “Si las cosas se van a mantener de la forma como está actualmente, pues no habría segunda vuelta, pero solamente es cuestión de unos 5 o 10 puntos, que son los que van a determinar si hay un triunfador de primera vuelta o hay segunda vuelta”.

El nivel de indecisos ha caído del 61 al 57%. También ha bajado el número de personas que declararon votar nulo, indica el reporte.

No ha decidido el 57%; ya decidió el 41%; y el 2% restante no sabe o no responde.

Según Córdova, la muestra se realizó a escala nacional y los resultados tienen una confianza del 95% con un márgen de error +-3%.