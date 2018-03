McDonald’s comenzó una campaña en donde giraron su icónica”M” en un a “W” por la letra que inicia la palabra mujer en inglés (woman).

Es así que esta compañía se sumó al festejo mundial por la celebración del Día de la Mujer.

Los arcos girados aparecieron en el uniforme de sus empleados en más de 100 locales de Estados Unidos.

Además el cambio de logo se lo realizó en las redes digitales de la empresa.

When I heard yesterday that McDonalds would flip their golden arches upside down for Women’s Day, I thought it was a goofy sexist joke. Apparently it’s not. pic.twitter.com/a5sVJ4eLn0

“Hoy, damos la vuelta a nuestros arcos dorados para celebrar a las mujeres que han elegido a McDonald para ser parte de su historia, como la familia Williams. En Estados Unidos estamos orgullosos de compartir que 6 de cada 10 gerentes de restaurantes son mujeres.” escribió la compañía en cu cuenta de Twitter.

Today, we flip our Golden Arches to celebrate the women who have chosen McDonald’s to be a part of their story, like the Williams family. In the U.S. we’re proud to share that 6 out of 10 restaurant managers are women. https://t.co/6z88OhjXpO pic.twitter.com/hXfOi3wWQf

— McDonald’s (@McDonalds) 8 de marzo de 2018