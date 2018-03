Películas – Teleamazonas, junto a ti

Lunes 1 de enero, Todo el país 6:15 pm

HOME: NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR

(HOME)

GÉNERO: FAMILIAR

REPARTO: ANIMACIÓN DIGITAL

Sinopsis: La película “Home” trata sobre una raza de alienígenas llamados “Boovs” que invaden la Tierra con el objetivo de huir puesto que es “el lugar más alejado del universo” y allí sus enemigos no los encontrarán. Uno de ellos llamado “oh” por accidente muestra su ubicación para todos los seres vivos de la galaxia, incluidos sus enemigos, por consiguiente, los demás alienígenas lo persiguen. Al esconderse en una tienda de conveniencia se encuentra con Tip, una joven inteligente y de buen corazón, cuya madre fue reubicada por los Boovs tras su invasión. Oh y Tip llegan a un acuerdo: ella le ayuda a escapar de quienes lo buscan siempre y cuando él la ayude a encontrar a su madre. A pesar de que Tip rechaza a Oh al principio, puesto que él y sus congéneres fueron quienes alejaron a su madre, poco a poco se da cuenta que no son tan diferentes uno del otro, mientras que Oh aprende ciertos valores que los Boovs no suelen poner en práctica. La película enseña el valor de la amistad, la unión entre semejantes y el respeto a las demás personas (o alienígenas), siendo no sólo entretenida, sino también una buena lección para toda la familia.