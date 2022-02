Un año de cárcel para una monja por robar 800.000 dólares

Una religiosa de 80 años fue condenada a 12 meses de cárcel por haber gastado en apuestas y turismo de lujo más de 800.000 dólares.

El hecho ocurrió en estado de California, Estados Unidos.

El dinero estaba destinado a una escuela primaria católica para obras de caridad y matrículas de alumnos.

La acusada Mary Margaret Kreuper, estaba al frente de una escuela católica primaria cerca de Los Ángeles.

Ella desvió 835.000 dólares de los fondos escolares para apostar en casinos de Las Vegas, según detalló un tribunal californiano.

Kreuper también usó parte del dinero para financiar viajes a lujosos hoteles.

«Sé que he pecado, que he violado la ley, no hay disculpas», declaró Kreuper ante el tribunal.

También reconoció que los delitos atentaron contra sus votos, «los mandamientos, la ley, y contra toda la confianza sagrada» depositada en ella por los responsables del colegio.

Mark Byrne, abogado de Kreuper, pidió que le fuera permitido servir su condena en el convento donde ella estaba.

También resaltó que la religiosa se había vuelto adicta a las apuestas.

