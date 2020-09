El español Álvaro Morata, flamante fichaje del Juventus, aseguró este viernes que jugar en el Atlético Madrid era “un sueño” que tuvo desde que era niño, pero destacó que también soñaba con volver a vestir algún día la camiseta del conjunto turinés, por el fuerte vínculo que tiene con la entidad desde que esta “apostó todo” para él en 2014.

“No me escondo, mi sueño era jugar en el Atlético Madrid, lo alcancé. Luego cuando vine aquí (al Juventus), fue un equipo que apostó todo sobre mí cuando era un niño. Siempre soñé con volver, ahora estoy aquí, sé que la gente habla, pero yo sé lo que debo hacer, estoy feliz en el sitio correcto en el momento correcto”, dijo Morata en su rueda de prensa de presentación.

“En el Atlético estuve muy feliz y nunca se sabe qué dirá el futuro. La gente lee lo que escriben los diarios, yo me lo quedo para mí cómo fue (su salida del club). No quiero olvidar lo que se ha hecho. Yo estoy aquí (en el Juventus), en el Atlético hay otros jugadores”, prosiguió.

“Siempre noté la confianza del Juventus. Hablé con el técnico (Andrea Pirlo) con Fabio (Paratici, director área deportiva) y tenemos una relación normal entre profesiones, con un buen recuerdo y grandes desafíos por delante”, concluyó.

Álvaro Morata, de 27 años, negó que se sienta “infravalorado” y subrayó que ha crecido mucho en los últimos años, lo que le ha permitido saber gestionar las críticas.

“No he pasado buenos momentos en algunas parte de mi carrera, pero estoy en el sitio correcto en el momento correcto. Sé qué tengo que hacer para no volver a vivir situaciones que viví en el pasado. El pasado es pasado, esta es otra oportunidad. Es la oportunidad de mi vida”, dijo el madrileño.

“Me siento listo, de no ser así no estaría aquí. Tengo que trabajar, todos mis compañeros me conocen y saben que lo voy a dar todo para ayudar. Crecí mucho, debo esperar mi oportunidad. Vine porque quiero ganar”, insistió.

El nuevo refuerzo del Juventus se mostró motivado y con las ideas claras, también a la hora de justificar el hecho de que no sea un jugador que marca habitualmente más de treinta goles por año.

“Como delantero, claro que me gustaría marcar 40 goles, pero he visto muchos que marcaron 40 y no ganaron nada. Yo hice a lo mejor quince, pero he gando mucho. Si miras a los números mejor que juegues al tenis, este es un deporte colectivo”, sentenció.

Expresó su alegría por volver a compartir el vestuario con el portugués Cristiano Ronaldo, un jugador con el que ya jugó en el Real Madrid.

“Le conozco bastante bien como persona, como jugador lo conocemos todos. Siempre tuve una buena relación con él. Me ha dicho que estaba feliz de que viniera. Hablamos muchas veces también cuando no estábamos en el mismo equipo”, dijo. EFE