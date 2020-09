Billie Eilish anuncia un documental sobre su vida para 2021

La cantante y compositora estadounidense, Billie Eilish, está pronto a estrenar un documental sobre su vida y carrera musical. La joven de 18 años se encuentra en un punto exisotoso de su carrera y tal parece que quiere aprovechar toda esa fama para contar su historia.

El documental se titulará Billie Eilish: The World’s a Little Blurry y se podrá disfrutar a partir de febrero del 2021 a través de Apple TV+. La plataforma habría adquirido los derechos de la cinta por un total de USD 20 millones, según la prensa local.

The documentary film about Billie Eilish, titled “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” and directed by RJ Cutler, will be released in theaters and on Apple TV+ in February 2021. pic.twitter.com/eSMzYE7Jhz