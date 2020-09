La cuarta edición del ‘All sizes catwalk’ (pasarela para todas las tallas) se llevó a cabo en París (Francia) con la participación de cientos de mujeres de tallas grandes. El evento busca luchar contra los estereotipos en la industria de la moda y promover la diversidad.

La iniciativa fue parte del movimiento ‘Body positive’, términos adaptados de la cultura anglosajona. Allí, cerca de 500 modelos desafiaron las restricciones originadas por la pandemia y desfilaron en la plaza del Trocadero, con la Torre Eiffel de fondo.

🔴Happening à #Paris organisé par le collectif « The All Sizes Catwalk » où des modèles de toutes tailles et origines étaient conviés à défiler, malgré la #météo. Le but est de montrer la #beauté de tous les corps et aider les #femmes à assumer leurs formes. #TheAllSizesCatwalk pic.twitter.com/SaIFvlrAeS