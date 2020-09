El Chavo Metalero habló sobre sus “15 minutos” de fama

El meme del Chavo Metalero se hizo viral la semana pasada y su protagonista se convirtió en un personaje famoso en todos los países en donde se vio la imagen.

Claudio Gonzales es un músico y productor argentino que se hizo viral la semana pasada gracias a su gran parecido físico con el Chavo del ocho.

Desde entonces Gonzales, de 55 años de edad, fue conocido como “El chavo metalero” y sus fotos fueron compartidas por millones de usuarios de redes sociales que hacían comentarios en todo de broma sobre él y el personaje de Chespirito.

Ahora todo ha dado un giro extraño el Chavo Metalero, pues ha sido contactado por varios medios de comunicación de Argentina y el programa conocido como “El run run del espectáculo” le hizo una entrevista el pasado fin de semana.

“Me han llamado canales de televisión y radios de México, Ecuador y ahora me estaban llamando de Finlandia. Esto ha sido muy loco y muy raro” Dijo Claudio Gonzales en la entrevista hecha por medios digitales.

En el inicio de todo, El Chavo Metalero dijo que se lo tomó muy mal, porque había gente que lo insultaba y ofendía como persona, pero luego se dio cuenta de que eran más usuarios que lo trataban bien y con respeto. “Después, más tranquilo, porque me di cuenta de que eran solo dos personas, así que me lo he tomado con humor, porque es algo que yo también hago”.

La fama ha hecho que lo inviten a participar en giras internacionales y que su celular esté lleno constantemente de notificaciones en redes sociales y de llamadas de gente que quiere hablar con él o invitarlo a alguna entrevista.

“Tengo invitaciones para hacer giras por Latinoamérica. Estoy aprovechando mis 15 minutos de fama”, dijo el músico argentino.