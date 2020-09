El futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic dio positivo para coronavirus, según un comunicado oficial de club AC Milan emitido este jueves 24 de septiembre. El reporte indica que el delantero se encuentra estable y ya ha sido aislado para cumplir con el proceso de la enfermedad.

El resto de la plantilla de club italiano ya ha sido sometido a pruebas para descartar más casos y el resultado fue negativo, a excepción de Léo Duarte, futbolista brasileño que también se encuentra aislado.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea