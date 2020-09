Facebook se despidirá del juego FarmVille a finales de año

FarmVille fue uno de los primeros juegos en Facebook en popularizarse. De hecho, los usuarios más antiguos recordarán que siempre llegaban invitaciones para jugar y crear tu propia granja. Hoy, con más de 11 años de haberse incluido, Facebook anuncia que le dirá adiós en los próximos meses.

El juego dejará de funcionar en la red social a partir del 31 de diciembre del 2020, sin embargo, no se irá solo. Zynga, la empresa desarrolladora de FarmVille reveló que Adobe ya no lanzará actualizaciones de Flash en Facebook. Por tanto, la plataforma ya no correrá juegos creados en flash.

Aun así, FarmVille quiere tener una muerte digna. Su empresa desarrolladora asegura que lanzará todavía algunas actualizaciones para la plataforma y que sus últimos días sean divertidos para los usuarios.

A la par, menciona que se podrán seguir haciendo compras dentro de la aplicación se hasta el 17 de noviembre. Luego de ese día, el sistema de pagos dejará de funcionar y no se harán reembolsos.

El juego original de FarmVille será el único de la compañía al verse afectado, pues las versiones más recientes del título, así como la próxima entrega FarmVille 3, se pueden jugar en navegadores compatibles.

Fuente | CNET/The Verge