Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona, se refirió a la salida de Luis Suárez y afirmó que le gustaría que el uruguayo tenga un partido de despedida.

En un mensaje a través de redes sociales, Bartomeu afirmó: “Me gustaría que tuvieses un partido de homenaje para que te despidas con todo el público”.

El cotejo se podría jugar tan pronto como el público pueda volver a los estadios, afirmó Josep Bartomeu.

Your character, your winning spirit and your footballing talent leave an unforgettable memory among all culers. We hope the Camp Nou will soon be able to give you the farewell you deserve. Barça will always be your home @LuisSuarez9 pic.twitter.com/TxXSpCRaaT