Metalero argentino sorprende por su parecido con el Chavo del 8

Un metalero argentino sorprendió en las redes sociales durante estos días al viralizarse fotografías de él que muestran su sorprendente parecido con el actor Roberto Gómez Bolaños, quien interpretó al Chavo del 8.

Tras el furor que causó su parecido, se conoció que el metalero argetino se llama Phil Claudio Gonzáles. De no ser por su larga cabellera y flequillo sería el gemelo del actor y productor mexicano Chespirito.





Lejos de enojarse por la comparación con el Chavo del 8, el metalero argentino lo tomó con humor las bromas y hasta compartió los mejores memes que le hicieron. Entre los que se encuentra una donde abraza a un hombre robusto que también mantiene un gran parecido con el señor Barriga, interpretado por el actor mexicano Édgar Vivar.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh… Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear (…) Un poco de humor para este momento de mierda”, escribió en la red social el 24 de septiembre junto a otros memes que le enviaron.





En su perfil de Facebook comparte fotografías en las que se le puede ver cantando en algunos eventos. Además, en esta red social también se dedica a ofertar playeras de bandas famosas de rock como Pink Floyd, Nirvana, Rammstein, entre otros.