Abrió una lata de pasta que guardó por 28 años y se llevó una sorpresa

Matt es un tuitero que publica varios artículos antiguos en su página web, como juguetes de los 80 o dulces de los 90, sin embargo, recientemente se propuso abrir una lata de pasta que habría guardado desde hace 28 años.

Aparentemente la etiqueta se encontraba intacta y era posible que su contenido esté perfectas condiciones, pero en una zona del envase se habían formado unas manchas negras pegajosas que planteaban dudas sobre el estado de los alimentos en su interior

La marca del producto era de ‘Los cazafantasmas’ de Heinz Real elaborado en 1992 por una película del mismo nombre.

Tras colocarse guantes y una mascarilla para evitar el contacto directo con el alimento, Matt retiró la tapa de la lata y pudo observar que la pasta se había solidificado en una masa rojiza con puntos negros , pero el olor fue lo peor.

For the record, I did this outside, while wearing a mask and gloves. I also used our worst can opener, which will never be used again. There is a high probability that one of my neighbors watched this whole thing play out in real time. (3/8) pic.twitter.com/VWadfEck6I

El desagradable olor se notó de inmediato y el joven lo comparó “con la pecera más sucia de la historia ”

It took forever to get all of the pasta out of the can. Honestly, there was more pasta in that can than seemed physically possible. It was like the can was a portal to some horrible parallel dimension stuffed with endless, godless Real Ghostbusters Pasta. (6/8) pic.twitter.com/tqluabKTTj