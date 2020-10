Adobe Photoshop anunció una nueva herramienta para poder combatir la información falsa a partir de imágenes. A través de metadatos, los editores podrán incluir datos específicos en las fotos y saber si han sido modificados.

La herramienta estaría planeada para que los usuarios puedan distinguir si una foto es real o se ha creado en Photoshop. Aunque aún no se conoce el nombre de la función, Adobe ha anunciado esta semana que será incorporada en una versión “beta’ de otra herramienta opcional.

