Adoraba a Trump como a un dios y murió al saber que contrajo covid-19

Bussa Krishna, ciudadano indio, adoraba a Donald Trump como si el político y presidente de Estados Unidos, murió al enterarse de la infección del mandatario.

El pasado fin de semana, Krishna estaba en su casa, en el estado indio de Telangana, cuando se enteró de que Donald Trump y su esposa Melania habían sido contagiados con COVID-19.

B Vivek, primo de Krishna, contó a los medios locales que el hombre se enteró de la noticia y al parecer todo transcurría con normalidad, pero minutos después de recibir la información se desplomó en el suelo tras sufrir un ataque al corazón.

Bussa Krishna, a farmer in south India, was fasting for Trump’s recovery. https://t.co/6DYNytlyKs