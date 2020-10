Al menos 4 muertos y 152 heridos deja terremoto en Turquía

Al menos cuatro personas han muerto y otras 152 han resultado heridas en la ciudad turca de Esmirna por el terremoto que hoy sacudió la costa egea de Turquía y las islas griegas, informó el servicio de emergencias turco AFAD.

El temblor, de 6,8 grados de magnitud, con epicentro en el mar Egeo, se produjo a las 11.51 GMT e hizo derrumbarse al menos una decena de edificios en varios barrios de Esmirna, la tercera mayor ciudad de Turquía.

VIDEO 3: Heart-wrenching scenes from #Izmir , Turkey after a strong earthquake hit the region – The earthquake also hit #Samos , #Greece pic.twitter.com/UYofFzMEcv

La labores de rescate, coordinadas por AFAD, están en marcha y hasta el momento se han recuperado 4 cadáveres y se ha atendido a 152 heridos, según este organismo público, pero el trabajo continúa en 12 edificios dañados.

Watch people's reaction to the first few moments of the 6.9M #earthquake in #Izmir, #Turkey. pic.twitter.com/OmhtcjCbxE