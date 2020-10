Bloguero con covid-19 grabó un video seis horas antes de su muerte

Horas antes de morir un bloguero con covid-19 grabó un video desgarrador y llamó a no creer en quienes opinan que el virus es una especie de gripe leve.

Jozef Kmeťo tenía 47 años y poco antes de ser llevado en ambulancia a un hospital en Europa se puede observar en la grabación que tenía problemas respiratorios y tosía fuertemente.

“¡Queridos amigos! Nunca caigan bajo la influencia de personas que no creen en el coronavirus u otras similares. Me encantaría que finalmente todos aquellos que no creen en el coronavirus y piensan que es una especie de gripe leve sean enviados lejos. Porque eso no es verdad”, remarcó en Facebook.

Asimismo, manifestó que las víctimas del virus son en primer lugar personas inocentes que “pagan extra por subestimar el covid-19”

Hizo un llamado a la ciudadanía a cuidarse, a usar todos los implementos de protección personal y mascarillas

“Mantengan sus dedos cruzados por mí y, si es posible, envíenme fuerzas”, dijo finalmente en su intervención durante el video

Los médicos no lograron salvar su vida y el bloguero falleció pocas horas después de su hospitalización.

Casos coronavirus

En el mundo se confirmaron más de dos millones de nuevos casos de coronavirus en la última semana, el periodo más corto para ese crecimiento exponencial desde el inicio de la pandemia, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuente : RT