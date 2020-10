La revista satírica francesa Charlie Hebdo caricaturizó al presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan y por ello, el mandatario anunció que tomará medidas ‘legales y diplomáticas necesarias’ contra el semanario. La ilustración ocupó la portada de la reciente edición.

La caricatura muestra a Erdogan con camiseta interior y calzoncillos, levantando la falda de una mujer que va cubierta con un hábito islámico. “¡Oh, el profeta!”, dice el personaje, en referencia a Mahoma. A su vez, el título proclama “Erdogan: en privado, es muy divertido”

Erdogan : dans le privé, il est très drôle ! Retrouvez : 👉 Laïcité : zoom sur le CCIF par @LaureDaussy 👉 Voyage dans la crackosphère parisienne par @AntonioFischet8 et Foolz 👉 Reportage à Lunéville et son théâtre par Juin ➡ Disponible demain ! pic.twitter.com/jxXqKrvXbK

Autoridades turcas han condenado el dibujo por «difundir racismo y odio cultural», según medios locales. Además, han acusado a Charlie Hebdo de «xenofobia e islamofobia». Erdogán, ante este dibujo, declaro:

No he mirado esa caricatura (…) Es inútil decir nada sobre estos canallas”. “Mi ira no se debe al vil ataque a mi persona, sino a los insultos contra el profeta”. [declaró Erdogan en un discurso en Ankara]