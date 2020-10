El polaco Robert Lewandowski, del Bayern Múnich, fue proclamado este jueves mejor delantero de la Champions League 2019-2020.

La designación se la hizo en la ciudad suiza de Ginebra, durante la celebración del sorteo para la edición 2020-2021.

Al premio aspiraban también Neymar y Kylian Mbappé, ambos integrantes del París Saint-Germain. Así, Robert Lewandowski se hace del galardón que ostentaba el argentino Leo Messi.

“Es difícil decir qué momento fue el mejor para mí. La final y todo lo que sucedió después fue algo especial. Pero también el partido de la fase de grupos contra el Tottenham o los cuatro goles en 16 minutos contra el Estrella Roja”, apuntó.

“Ganar la Liga de Campeones significó mucho porque había perdido la final con el Borussia y me sentí muy decepcionado, muy triste. Me dije a mí mismo que no podía rendirme. Es algo con lo que soñaba de muy joven. Ahora conozco la sensación. Estoy muy contento y orgulloso de todo el equipo”, añadió.

El mejor arquero de la Champions League

Manuel Neuer, guardameta alemán del Bayern de Múnich, obtuvo el premio al mejor cancerbero.

Neuer, que encajó tan solo ocho goles en once partidos y fue capaz de dejar seis veces su portería imbatida se impuso al esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid). También superó al costarricense Keylor Navas (Paris Saint-Germain).

“Con el tiempo recuperamos las fuerzas y nos dimos cuenta del respeto por el Bayern. Se sintió entre los rivales. Lo más importante fue que estuvimos concentrados con un buen espíritu de equipo”, indicó sobre el título conseguido.

Mediocampo con clase mundial

Kevin De Bruyne, jugador belga del Manchester City, se impuso al alemán Thomas Muller y al español Thiago Alcántara como mejor centrocampista.

De Bruyne es uno de los referentes del equipo que dirige desde el banquillo el español Pep Guardiola, y que cayó en cuartos de final contra Olympique de Lyon.

“Está muy bien recibir este galardón porque en la Champions League jugamos contra los mejores del mundo. Quiero competir contra ellos con mi equipo para ser la mejor versión de mi mismo”, afirmó.