El escándalo generado por las millonarias inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía con el empresario conocido como : “El Mago” Jorge Chérrez, no termina.

Chérrez ofrece devolver los bonos producto de esta inversión, pero advierte pérdidas.

Las autoridades apuntan a una recuperación de los recursos invertidos por parte del Isspol de manos del empresario Jorge Chérrez, quien esta mañana en los Desayunos de 24 Horas dijo que con una carta los bonos del Isspol podrían regresar su poder.

Además, se declaró custodio de los bonos, pero con esta carta podrá reintegrarlos

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que la carta será dirigida a todas las empresas de “El Mago” para tener de vuelta los bonos.

Recordemos que se trata de dos grandes inversiones que realizó el Isspol, la primera es de 327 millones de dólares en bonos de deuda interna y la segunda de 205 millones en bonos globales.

Ambas inversiones con denominador común que es el empresario.

Chérrez ofrece devolver los bonos de las millonarias inversiones, los detalles de esta noticia en el siguiente video:

"No aceptamos el argumento de que #Decevale no sabía nada. No es posible que quieran que todo el ilícito recaiga sobre el señor Luis Álvarez. #Decevale tendrá que aceptar su responsabilidad en esta trama", expresó la ministra @mariapaularomo, en rueda de prensa. pic.twitter.com/ClXLmGoW5v