Chris Evans carga contra Donald Trump en redes sociales

Chris Evans, reconocido actor por su papel de Capitán América, se lanzó con todo contra Donald Trump, luego de recientes declaraciones del mandatario.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, escribió en redes sociales que se sentía bien y recomendaba a la gente ‘no tener miedo al Covid’. Ante esto, el actor Evans envió una respuesta y afirmó que lo dicho por Trump es ‘Imprudente’.

“Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 06:30 horas ¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo al Covid. No dejes que domine tu vida”, fue parte del mensaje del presidente estadounidense.

El actor, a través de Twitter, arremetió y dijo: “¡¿No le tengas miedo al Covid?! Ha estado bajo atención las 24 horas del día por los mejores médicos que utilizan los mejores medicamentos. ¿De verdad crees que todos tienen acceso a eso? Lamentablemente, estoy seguro de que está consciente de esa disparidad, simplemente no le importa. Esto es imprudente hasta un grado impactante, incluso para usted”, escribió.

El mensaje de Evans suma más de 270 mil “me gusta” y otros miles de reacciones y retuits. También comentarios a favor y en contra.

Trump sale del hospital y pide no temer al coronavirus

Don’t be afraid of Covid?!



You’ve been under round-the-clock care by the best doctors using the best drugs. Do you really think everyone has access to that?!



Sadly, I’m sure you’re aware of that disparity, you just don’t care



This is reckless to a shocking degree, even for you https://t.co/H8CGlD9DcZ