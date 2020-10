Dos ciclistas abandonaron este miércoles la Vuelta a España, en un tema que debilita a los equipos con favoritos como Roglic y Carapaz.

El abandono en la octava etapa de la 75 Vuelta a España del polaco Michal Golas deja un poco más solo al líder de la carrera. El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ahora cuenta cinco compañeros para trabajar en su favor.

En la segunda etapa, el Ineos Grenadiers ya perdió al colombiano Brandon Smith Rivera y ahora a Golas, con lo que queda muy mermado de efectivos para defender la ‘roja’ cuando todavía no se ha alcanzado la mitad de la carrera.

Según ha explicado el equipo británico, el polaco ha tenido que abandonar la competición por motivos personales.

Tampoco ha tomado la salida en Logroño el francés del Trek Segafredo, Kenny Elissonde, por una gastroenteritis según ha informado su equipo en redes sociales.

Tom Dumoulin, el otro abandono

El holandés Tom Dumoulin (Jumbo Visma) había anunciado su abandono previo al control de firmas por parte de su equipo y del propio corredor. Alegó “cansancio” y para no poner en peligro la temporada 2021, no tomó la salida en Logroño.

En lo que va de Vuelta a España desde que se tomó la salida en Irún ya se han registrado, incluidos los tres de hoy, diecinueve abandonos. El pelotón cuenta en estos momentos con 157 ciclistas.

Frans Maassen (Jumbo-Visma), director del Jumbo Visma, comentó que el abandono de Dumoulin es “una decisión difícil, pero es lo mejor”.

“Queríamos hacer una buena Vuelta con Tom Dumoulin, pero ha sido complicado prepararse bien después del Tour. Es complicado para todo el mundo, pero más para Tom, que ha estado mucho tiempo fuera de las carreras”, dijo.

Según el técnico del Jumbo, el ganador del Giro y campeón del Mundo contrarreloj en 2017 “ha competido mucho en poco tiempo y estaba seguro de hacerlo bien aquí, pero no ha sentido las sensaciones que esperaba”.

“Estaba sufriendo y tuvimos que tomar la decisión de sacarle. No estaba mejorando. Es duro porque le necesitamos, pero vimos que ayer no se encontraba mejor y no recuperó después del descanso. Es una decisión difícil, pero es lo mejor”, admitió. EFE

