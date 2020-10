El alcalde Jorge Yunda Machado rechazó los actos vandálicos que se dieron este lunes 12 de octubre en el centro histórico de Quito.

En la sesión ordinaria 97 del Concejo Metropolitano de Quito, de este martes, los concejales expusieron su malestar por actos contra la ciudad.

El burgomaestre indicó que presentó la denuncia ante La Fiscalía para que se establezcan responsabilidades contra quienes atentaron el espacio público y demás.

Asimismo, indicó que a través de la Agencia Metropolitana de Control- AMC se realizarán las acciones para sancionar a los responsables de estos hechos.

“Rechazamos cualquier tipo de manifestación violenta, todos tenemos derecho a expresarnos, pero no tenemos derecho a afectar la propiedad privada” dijo el alcalde de Quito.

Varios concejales como Luz Elena Coloma, Bernardo Abad, Juan Manuel Carrión también expusieron su malestar. Además, condenaron los hechos vandálicos contra los bienes patrimoniales y pidieron que se establezcan las investigaciones correspondientes para sancionar a los autores.

En redes sociales circularon imágenes de grupos de manifestantes en contra de la conmemoración del 12 de Octubre.

Existe preocupación ante el incremento de aglomeraciones en Quito

right now, in Quito EC, Plaza Isabela Catolica, paint still fresh

📷: @peescudero pic.twitter.com/HaDvuHLkyr