Confirmado: Doctor Strange aparecerá en la próxima película de Spider-Man

De acuerdo con información incluida en The Hollywood Reporter, el actor Benedict Cumberbatch volverá a interpretar a Doctor Strange en la nueva película de Spider-man. El filme, hasta el momento, también contará con la participación de Jamie Foxx como antagonista.

Hasta ahora, el proyecto no tiene un nombre definido y tan solo se conoce como Spider-man 3. No obstante, se sabe que el actor estadounidense Jamie Foxx encarnaría al villano Electro, tal y como lo hizo en The Amazing Spider-Man 2.

En cuanto a Doctor Strange, se especula que el hechicero podría ser el mentor de Peter Parker y así suplir el papel que alguna vez estuvo en manos del Iron Man de Robert Downey Jr.

La filmación de la nueva película de Spider-Man arranca a finales de octubre en Atlanta (EEUU) y coincidencialmente, también el rodaje de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. La llegada de Cumberbatch al filme impulsa más la idea de que Marvel y Sony está preparando el terreno para anunciar un multiverso.

Fuente | The Hollywwod Reporter/