Court McGee arregló él mismo su nariz rota para seguir la pelea

Carlos Condit se enfrentó a Court McGee en una pelea de artes marciales mixtas en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

El primer round terminó con un golpe certero de Carlos Condit sobre Court McGee que dejó la nariz de este último desviada y con necesidad de atención médica que debí recibir por parte del equipo en su esquina.

Pero ante la lesión, Cour McGee decidió ponérsela en su lugar el mismo, con sus propias manos. El luchador tomó su nariz y se la arregló para poder seguir en la pelea sin sentir la molestia y el dolor de una nariz desviada.

Sin embargo Court McGee perdió la pelea, pues los jueces decidieron de manera unánime que Condit, luchador estadounidense, dominó, golpeó mejor y era merecedor de llevarse el triunfo de la noche.

Condit most´ro su sorpresa en la rueda de prensa cuando fue cuestionado sobre la ación de McGee y su nariz y dijo “este chico se acomodó él mismo la nariz, es un maldito salvaje. Qué gangster”.

I set it moments after this in the 2nd. I felt that it was crooked after I stood up. #UFCFightIsland https://t.co/imswSnGTHR pic.twitter.com/De8lcMNMGN