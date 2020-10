Cristhian Noboa y su mensaje luego de solo jugar 5 minutos

Cristhian Noboa, en otras épocas, era el titular indiscutible en el mediocampo de la Selección Ecuatoriana de Fútbol.

Sin embargo, en este arranque de eliminatorias al Mundial de Catar 2022, apenas pudo jugar 5 minutos de un total de 180 posibles ante Argentina y Uruguay.

Pero eso no es todo. El ‘Zar’ realizó un viaje de 20 horas desde Rusia y tendrá que regresar en tiempo similar hasta su país de residencia.

Es por eso que muchos cuestionan si vale la pena el viaje para jugar tan poco. La respuesta la dio el mismo jugador a través de sus redes sociales.

Valió la pena ??? Claro que lo vale 🇪🇨🔥🔥💪🏾💪🏾💪🏾 !! Que orgullo es vestir esta camiseta 🙌🏽🇪🇨🇪🇨🇪🇨 pic.twitter.com/SadfXyNAPB — cristhian noboa (@cristhian_noboa) October 14, 2020

Contra Argentina, Cristhian Noboa no pudo jugar pues no llegó a tiempo debido a las conexiones de los vuelos. Apenas arribó el jueves hasta Quito. De esta manera no fue partícipe de la derrota ante la ‘albiceleste’.

Pero contra Uruguay la historia fue otra. El técnico mantuvo a la base que enfrentó a Argentina y Noboa tuvo que esperar en el banco de suplentes. La demostración de juego en el estadio Rodrigo Paz Delgado apenas dio espacio para que el centrocampista ingrese a jugar los últimos minutos.

Con el 4-2 a favor de Ecuador, Noboa dio algunos toques y controló el esférico en la cancha para quemar los últimos segundos.

Pero el mensaje del guayaquileño es claro, vestir la ‘Tricolor’, así sea por pocos minutos, vale la pena.

Con 35 años a cuestas, Noboa es uno de los jugadores que deberá dar un paso al costado cuando la camada de jóvenes que encontró Gustavo Alfaro se consoliden.

En la titular están, por el momento, jugadores como Carlos Gruezo y Moisés Caicedo, dos volantes centrales que piden espacio y lo aprovechan con un gran despliegue.