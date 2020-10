Cristian Ramírez no tiene planes de integrar la Selección de Ecuador

El futbolista ecuatoriano Cristian Ramírez no tiene entre sus planes integrar la Selección Ecuatoriana de Fútbol, por ahora. Así lo afirmó durante una entrevista con un medio de comunicación de Guayaquil.

El futbolista de Santo Domingo, que milita actualmente en el FC Krasnodar de la Liga Premier de Rusia, ha vestido varias veces la camiseta tricolor.

Sin embargo, en esta ocasión indicó que no está interesado en formar parte de la nómina que dará el técnico Gustavo Alfaro.

“De momento no espero regresar a la Selección, ni ahora ni después. Es algo que manifestaré en el futuro”, indicó Ramírez. Además, recalca que su decisión no tiene nada que ver con la institución.

“No he estado involucrado en ningún tipo de problemas que haya sucedido en la Tri. Prefiero no opinar acerca de alguna polémica. En estos momentos he puesto prioridades en mi vida y estamos tranquilos por la decisión que tomé junto a mi familia”, destacó.

Además, el lateral también dijo que director técnico Gustavo Alfaro conoce de su decisión. “Hablé con el profesor Gustavo Alfaro, él ya conversó con otros compañeros de Brasil y Europa. He jugado desde muy chiquito en la Tri, pero ahora hay algo personal que no me permite estar”, acotó.

En otro tema, sobre la Champions League, dijo que está feliz de entrar a la fase de grupos con su equipo. “Me siento muy orgulloso por haber clasificado a la Fase de grupos de la UEFA. El club apenas tiene 11 años de fundación”, apuntó Cristian Ramírez.