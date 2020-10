El “bebé sin rostro” cumplió un año de vida contra todo pronóstico

La historia del llamado “el bebé sin rostro” abrió un proceso penal en contra de un médico en Portugal.

Rodrigo Alves, el niño que nació sin ojos, nariz y una parte del cráneo, cumplió un año de vida contra todos los pronósticos de los médicos.

Hace un año exactamente, Rodrigo nació en Setúbal (Portugal) y su caso dio paso a una investigación penal en contra del médico que controló el embarazo de la madre del bebé, pues nunca advirtió la condición del feto y aseguró que estaba “bien” y no presentaba ninguna anomalía.

Pero cuando el pequeño nació constataron que tenía graves complicaciones por no haber desarrollado partes de la cara e incluso fue llamado “el bebé sin rostro”. Ningún médico pensaba que el pequeño podría sobrevivir, pero lo hizo y ya tiene un año de vida.

“”Rodrigo nos mostró que ni siquiera la medicina es precisa. En la lucha contra todos los pronósticos negativos, Rodrigo nos mostró que tiene muchas ganas de vivir. Es un bebé guerrero”, expresó el padre del menor, Constantino Alves, a medios locales, durante una misa en honor al cumpleaños de su hijo”, publica el portal RT.

La madre de Rodrigo dijo que por complicaciones de la pandemia no pudieron celebrar el año de vida de su pequeño con un evento más grande y solo lo limitaron a algo pequeño y bastante íntimo. “La fiesta no es tan grande, pero lo celebramos, No sabemos qué asará mañana”, dijo la madre del pequeño.

La historia de Rodrigo Alves dio la vuelta al mundo gracias a los medios digitales de cadenas informativas que publicaron la información y que logró llegar a varios países.

En contra de todo pronóstico médico el pequeño Rodrigo logró superar las adversidades que comprende el hecho de haber nacido sin desarrollar todas las partes de su cara.