El coronavirus puede cambiar el color de los dedos de los pies

Según un nuevo estudio publicado por por el Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos , la infección por covid-19 podría causar que los dedos de los pies se vuelvan morados .

De acuerdo con la información de EurekAlert, los resultados de esta investigación se presentaron en el 29º Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología.

Asimismo, advierten que algunos pacientes pueden presentar en los pies una inflamación similar a un sabañón, es decir, hinchazón de varios vasos sanguíneos de la piel que pueden durar hasta cinco meses .

Oh wow, they’re stopping at nothing aren’t they!! 😂



Coronavirus: People who contract COVID may develop red and swollen toes which turn purple, say scientistshttps://t.co/GK6jr0XDHc pic.twitter.com/jXSLCUwlUC