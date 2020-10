Emma Roberts revela por qué bloqueó a su mamá en las redes sociales

Antes de que Emma Roberts diera a conocer su embarazo con Garrett Hedlund, su madre, Kelly Cunninghan lo hizo primero, lo que le costó que su hija la bloqueara de las redes.

Recientemente, la sobrina de Julia Roberts confesó en el programa, que deseaba mantener la noticia de su maternidad en la intimidad. Pero no contaba con que el hecho de que su mamá tuviera una cuenta de Instagram sería un impedimento para ello.

“Las mamás e Instagram son una mala combinación. Fue indiscreta, desde luego”, confesó la estrella de 29 años.

Todo comenzó el pasado verano, cuando la intérprete de 29 años y famosa por sus papeles en cintas como Somos los Miller o series como Scream Queens o American Horror Story decidió dar a conocer que ella y su pareja, el también actor Garrett Hedlund, estaban esperando su primer hijo.

Lo hizo en Instagram, donde tiene algo más de 14 millones de seguidores. Publicó una fotografía tomada durante su baby shower, dando también otra información: será niño. Era la única forma de dar algo nuevo tras la indiscreción de su madre.

Porque Kelly, su madre, ya había informado del embarazo de su hija respondiendo a los comentarios de los fans de la actriz, que comenzaron a felicitarla en sus publicaciones en dicha red social sin que ella hubiese confirmado la noticia

“Yo quería mantener mi embarazo en la intimidad, pero desgraciadamente mi madre tiene su propio Instagram”, señaló la sobrina de Julia Roberts

“Le gusta interactuar con los fans y, obviamente, les agradeció todos los mensajes de felicitación por mi embarazo. Fue un desastre, y yo me enteré mientras estaba en un vuelo. Así que no podía ponerme en contacto con ella de ninguna manera para pedirle que parara… o para matarla”, bromeó la actriz.

“Y encima, cuando le dije que había filtrado mi embarazo, me contestó: ‘Pero si lo habías anunciado tú’. Y le tuve que explicar que eso era una publicación de un medio y me dijo que no era culpa suya porque no estaba claro”, sostuvo Emma Roberts.

Mire también