Encuentran un tiburón de dos cabezas en el mar de la India

Nitin Patil, de la localidad de Palghar, estaba de pesca con sus colegas en el estado indio de Maharastra cuando atrapó un tiburón bebé de dos cabezas.

Cuando es pescador se percató que había atrapado algo, no dudó en sacarlo del agua del mar y cuando lo tuvo en sus manos se dio cuenta que se trataba de un tiburón bebé de 15 centímetros de largo y que tenía dos cabezas.

Patil vio al animal y pensó que era algo extraño, tomó fotografías de su pesca y devolvió al pequeño tiburón de dos cabezas al agua. “Pensé que era extraño pero decidí tirarlo al agua de todos modos”, dijo el pescador.

two-headed #shark (dicephalic) recorded first time from #Maharashtra marine water. fisherman nitin patil from palghar, satpati found dicephalic Spadenose shark.

