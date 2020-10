Facebook Inc., responde al sinnúmero de acusaciones en redes sociales que desató el documental de Netflix, The Social Dilema. El proyecto audiovisual expone los enfoques capitalistas que tienen las redes sociales y la adicción que provoca estar en el internet.

Entre las denuncias que hace el documental está el diseño de plataformas como Facebook, Youtube y Twitter, el cual genera una serie de estrategias para que, a largo plazo, un usuario promedio se convierta en adicto.

La respuesta de Facebook, dividida en siete puntos, repudia las teorías de la adicción, el concepto de que el usuario es el producto, el poder de los algoritmos, la protección de los datos de los usuarios, entre otras cosas. Por ejemplo, sobre sus funciones creadas para captar la atención del usuario, Facebook dice:

Sus equipos de producto no están incentivados a crear funciones para incrementar el tiempo que pasan en nuestros productos. En su lugar, queremos asegurarnos de ofrecerle valor a la gente, no simplemente impulsar el uso. [reza el comunicado de Facebook Inc.]