Fiebre de DanceHall

Un género nacido en Jamaica ha conquistado al mundo con su ritmo imposible de resistir. Se trata, por supuesto, del dancehall.

Como muchos de los grandes ritmos que han conquistado el mundo en las últimas décadas, el dancehall tiene sus orígenes en el Caribe.

En Jamaica, específicamente: un sonido que nace de las bases del reggae y que, para los años ochenta con la llegada de los sintetizadores y los órganos electrónicos y demás herramientas digitales, empieza a adquirir una identidad propia.

En cuestión de años el dancehall se convirtió en un fenómeno que conquistó las pistas de baile y los pies de muchas personas alrededor del globo.

Tanto para quienes no se cansan de bailar este género en casa como para quienes apenas oyen hablar de él y quieren dejarse seducir por el sonido de esta música, tenemos la playlist perfecta: una colección con los mejores ritmos de dancehall.

Canciones como Oh my gawd con Nicki Minaj, Open the door con la española Bad Gyal, Boyz de Yemi Alade y muchas otras canciones son solo una pequeña prueba de lo bailable y contagiosa que es esta música… y de lo lejos que ha llegado a lo largo y ancho del mundo.

Porque, cuando se trata de dancehall, nadie se puede resistir a moverse a su beat. Esta selección musical es la prueba definitiva.

