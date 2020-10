El británico Geraint Thomas (Ineos) se retira del Giro de Italia debido a problemas derivados de una caída en la etapa 3.

Era uno de los favoritos para llevarse el Giro, pero no tomará la salida en la cuarta etapa. En la jornada anterior anterior la caída lo llevó a perder más de 12 minutos, lo que ya le dejaba sin opciones en la general.

El ganador del Tour de Francia 2018 fue sometido esta misma mañana a algunas pruebas que finalmente han determinado su exclusión del Giro 2020.

Geraint Thomas has been withdrawn from the Giro d’Italia ahead of stage four after further scans revealed a fracture of his pelvis following yesterday’s crash.