Giro de Italia: Narváez gana la etapa 12 y Almeida mantiene la maglia rosa

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (Ineos) logró la segunda victoria para su país en la duodécima etapa del Giro de Italia. Disputada a través de 204 kilómetros, con salida y llegada en Cesenatico, Narváez se divirtió en la etapa. Por otra parte, el portugués Joao Almeida (Deceuninck Quick Step) logró mantener la maglia rosa de líder.

Así, escapado en los últimos 15 kilómetros, Narváez, de 23 años, aprovechó un pinchazo del ucraniano Mark Padun (Bahrain Mclaren), compañero de fuga, para marcharse en solitario hasta la meta, donde alzó los brazos con un tiempo de 5h.31.24.

Padun entró a 1.06 minutos, hundido por un infortunio que le privó de disputar la victoria. Se trata de la segunda victoria ecuatoriano en la presente edición del Giro. Antes, Jonathan Caicedo ganó en la cima del Etna en la tercera jornada.

Los favoritos llegaron juntos a 8.25 minutos del ganador de la etapa, sin cambios en la clasificación general del Giro de Italia.

Joao Almeida retuvo la maglia rosa, con 34 segundos sobre el neerlandés Wilco Kelderman (Sunweb) y 43 respecto al español Pello Bilbao (Bahrain McLaren)

Este viernes la decimotercera etapa llevará al pelotón desde Cervia hasta Monselice, en una jornada de 192 kilómetros. EFE

