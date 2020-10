Jhonatan Narváez se llevó la etapa 12 del Giro de Italia

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez, del equipo Ineos Grenadiers, ganó la etapa 12 del Giro de Italia, e inscribió su nombre en la historia.

Al igual que Carapaz y Caicedo, en otras ocasiones, Narváez consiguió inscribir su nombre como ganador de una etapa del giro italiano.

Narváez llegó hasta meta luego de una completa etapa en la que atacó de principio a fin.

En principio, Jhonatan Narváez se fue en fuga junto a un grupo de 14 ciclistas a falta de 93 kilómetros para la meta. Posteriormente, a falta de 55 kilómetros, el grupo se cortó y dejó a 9 ciclista en cabeza.

Narváez se mantuvo con fuerza y fue adelante junto a Mark Padun. Entre los dos pelearon la parte final del recorrido, pero un pinchazo de Padun benefició al ecuatoriano.

Ahí aprovechó para sacar toda su fuerza e ir hacia adelante para entrar solo a meta.

El ecuatoriano recorrió los 204 kilómetros del Cesenatico en 5 horas 31’24”. Atrás, a un minuto y 8″ de distancia llegó Mark Padun y en tercer lugar, para completar el podio, llegó Simon Clarke, a 6’50”.

Bravo, Jhonny! 👊👊👊



What a ride from the Ecuadorian who takes his first Grand Tour stage win in style at the #Giro pic.twitter.com/B4OTFdFJBT