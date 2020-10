Joaquin Phoenix dará vida a Napoleón en la próxima cinta de Ridley Scott

El portal Deadline anticipó este miércoles que el actor Joaquin Phoenix, mejor conocido por interpretar a The Joker (2019), sería el protagonista de una cinta basada en los orígenes de Napoleón. Este nuevo proyecto contará con la dirección del galardonado Ridley Scott.

Al parecer, Scott contará los orígenes del líder de la revolución francesa y tratará de incorporar un retrato de su ambición militar. El guion corre a cargo de David Scarpa, escritor estadounidense que estuvo a cargo de títulos como ‘El día en que la tierra se detuvo’ y ‘Todo el dinero del mundo’ y ‘Cleopatra’.

La película se titulará ‘Kitbag’ y centrará los narrativa en la adictiva y volátil relación que tenía Napoleón con su esposa Josefina. Joaquin Phoenix y Ridley Scott ya habían trabajado juntos en ‘Gladiator’, film que le valió una nominación al Óscar por mejor actor secundario.

El proyecto aún no tiene fecha de inicio, ya que Ridley Scott acaba de terminar el rodaje de The Last Duel, junto a Matt Damon y Ben Affleck. Además, en marzo arrancará el rodaje de ‘Gucci’, una cinta con un elenco de primera en el que encuentran nombres como Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto.

Fuente | Deadline/Espinof