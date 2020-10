Jonathan Caicedo gana la etapa 3 del Giro de Italia

El ciclista ecuatoriano Jonathan Caicedo ha inscrito su nombre en la historia del Giro de Italia al ganar la tercera etapa de la competencia.

Tal como en su tiempo lo hizo Richard Carapaz, esta vez Caicedo hizo levantar a los ecuatorianos de sus asientos para aplaudirlo.

Desde el principio de la etapa, Caicedo se ubicó entre los primeros, en el pelotón de los favoritos, para luego esperar el momento y atacar.

Luego de varios intentos logró salir al frente y de ahí no aflojó más. Tuvo un mano a mano con Visconti, quien finalmente no pudo responder otro ataque de Jonathan Caicedo y se quedó.

Así, el ecuatoriano llegó solo hasta la meta luego de 4:02’33” para levantar las manos al cielo, santiguarse y festejar junto al país.

En segundo lugar llegó el italiano Giovanni Visconti, a 21 segundos detrás de Caicedo. Tercero apareció el belga Harm Vanhoucke, a 30 segundos.

Caicedo se ubicó como segundo de la clasificación general y primero en la montaña. Joao Almeida tiene la camiseta rosa con un tiempo total de 7:44’25”. Caicedo, por su parte, se vestirá con la camiseta azul que lo destaca como el mejor de la montaña.

Diego Ulissi se adjudica la segunda etapa del Giro de Italia

🇪🇨 Jonathan Caicedo crushes the Volcano and wins the Etna climb!



🇪🇨 Jonathan Caicedo doma il vulcano e vince sull'Etna!



🇪🇨 ¡Jonathan Caicedo domestica el volcán y gana al Etna!#VamosEcuador #Giro pic.twitter.com/RdFNPqQhIS