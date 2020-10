Jonathan Caicedo mantiene la maglia azzurra del Giro de Italia

El ciclista ecuatoriano Jonathan Caicedo terminó la etapa cuatro del Giro de Italia junto con el pelotón, lo que le permite seguir entre los líderes.

Caicedo culminó la etapa en el puesto 33 de la clasificación, con el mismo tiempo del ganador Arnaud Demare, con 03:22:13.

En la clasificación general, Caicedo se mantiene en el segundo lugar, con un tiempo acumulado de 11:06’38”, dos segundos por detrás de Joao Almeida.

La Maglia Rosa permanece en manos del portugués, ya que este ganó los dos puntos de bonificación en un reñido mano a mano con Caicedo.

Por otra parte, el ecuatoriano subió por segunda vez consecutiva al podio para enfundarse la Maglia Azzurra, del mejor escalador. En puntos, Caicedo acumula 40 puntos frente a los 18 que lleva el italiano Giovanni Visconti.

🇪🇨 Jonathan Caicedo crushes the Volcano and wins the Etna climb!



🇪🇨 Jonathan Caicedo doma il vulcano e vince sull’Etna!



🇪🇨 ¡Jonathan Caicedo domestica el volcán y gana al Etna!#VamosEcuador #Giro pic.twitter.com/RdFNPqQhIS