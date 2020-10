La artista colombiana Karol G demuestra una vez más que la pandemia del coronavirus no es excusa para ella y presenta ‘Bichota’, su nuevo sencillo con el que quiere desatar el flow en todas las redes sociales. La canción, producida por Ovy On The Drums, se estrena este 22 de octubre.

Tras el éxito alcanzado por su reciente sencillo titulado ‘Ay, DiOs Mío!”, la reguetonera incluye a su canción un video dirigido Colin Tilley, el encargado de escenificar grandes proyectos de artistas como Justin Bieber, J Balvin, Megan Thee Stallion, entre otros.

Karol G, de 29 años, continúa apostándole a canciones en solitario, a pesar de que en agosto colaboró, junto con Myke Towers, en el Remix de Caramelo, interpretado por Ozuna. En ‘Bichota’, la colombiana se va muy tradicional en el género, siendo esta una canción enfocada para disfrutar, a su máximo nivel, en una fiesta.

Fuente | Universal Music/