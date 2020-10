Kim Kardashian vuelve a encender las redes

Las Kardashian se han abierto las puertas de la televisión estadounidense y se han convertido en figuras de reality, modelos y empresarias. Sin embargo, la más popular de todas es sin duda Kim.

Su nombre real es Kimberly Noel Kardashian West. Llegó a la televisión en 2007, cuando protagonizó un reality junto a sus hermanas, madre, padre, hermanastras y padrastro.

Después de eso comenzó su despegue en la televisión americana, donde fue invitada a participar de varias series y películas.

Por esta razón, ninguna de sus publicaciones en redes sociales pasa desapercibida. Hace poco Kim publicó una fotografía en traje de baño que enloqueció a sus seguidores

Kim Kardashian hace poco cumplió 40 años con una celebración de cumpleaños que viene con lanzamiento de colección de maquillaje incluida.



Para Kim el combo perfecto para alcanzar el éxito se encuentra en combinar su vida personal con sus proyectos profesionales, algo que, además de hacerse evidente por el conocido “reality” televisivo sobre su vida “Keeping up with the Kardashians”,



Cuando ya figuraba como una de las celebridades del país, decidió emprender en el ámbito empresarial, lanzando firmas de belleza como su línea de ropa “Skims”, “KKW fragances” o “KWW Beauty”, valorada según Forbes, de la que fue portada en 2016 como una de las empresarias más relevantes del mundo, en 900 millones de dólares.



Del ámbito empresarial a matricularse en derecho en 2018 para involucrarse en cuestiones de índole política como la reforma en el sistema carcelario de Estados Unidos, llegando a reunirse con el presidente Donald Trump en varias ocasiones.

Con información de EFE