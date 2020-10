La consulta de la oposición venezolana será del 5 al 12 de diciembre

La oposición venezolana fijó para el 12 de diciembre la votación presencial en una consulta que hará para preguntar a los ciudadanos, sobre apoyo a la hoja de ruta.

Entre otras cosas, si apoyan “todos los mecanismos de presión” para organizar las elecciones, aunque desde una semana antes se podrá votar de manera virtual.

Así lo aseguró el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, en una entrevista con Radio Caracas Radio (RCR).

La consulta encabezada por Guaidó

“La consulta es presencial, virtual e itinerante”, aseguró Guanipa, vicepresidente en una directiva que encabeza Juan Guaidó, al que medio centenar de países reconocen como presidente interino.

De ese modo, del 5 al 12 de diciembre estará habilitada la plataforma digital para quien desee participar a distancia, según aseguró el legislador.

Además, añadió que “se está estableciendo un mecanismo para garantizar la identidad de la gente”.

Dicha consulta incluye preguntar a los venezolanos si apoyan “todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”.

Las elecciones en Venezuela

En un segundo apartado se consultará a los venezolanos si rechazan o no las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre, en las que el grueso de la oposición no participará por considerarlas fraudulentas, “o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres”.

La convocatoria de esta consulta no incluye, sin embargo, ninguna pregunta acerca de la propia “presidencia interina” de Guaidó.

Él se aferró tras una lectura personal de la Constitución que le permitía ser mandatario encargado por 30 días, al ser presidente de la AN.

El Parlamento venezolano concluye su mandato el 5 de enero de 2021, con lo que su función se podría dar por concluida, algo sobre lo que no se ha pronunciado Guaidó.

El político asumió la “presidencia interina” el 23 de enero de 2019, con lo que, según la Constitución, debía haber terminado el 23 de febrero de 2019.

La convocatoria de esta consulta y la unidad en torno a ella ha generado numerosas críticas entre la propia oposición.

La también líder opositora María Corina Machado rechazó el pasado 29 de agosto las propuestas de Guaidó, incluida la consulta.

Machado afirmó que va a rechazar “cualquier agenda de distracción disfrazada de unidad”.

Preguntas ya hechas en 2017

Muchos críticos han recordado a Guaidó que el Parlamento organizó en 2017 una consulta en la que preguntaron a los ciudadanos si rechazaban la conformación de una Asamblea Constituyente.

También si estaban de acuerdo en pedir a las Fuerzas Armadas que defendieran la Carta Magna de 1999.

Además, preguntaba a los participantes si aprobaban la renovación de los poderes públicos y la convocatoria de elecciones libres.

Machado y otros líderes han pedido respaldar los resultados de aquella consulta que fueron favorables a los intereses opositores, en lugar de convocar una segunda.

EFE