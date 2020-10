La primera ministra transexual de Europa es nombrada en Bélgica

Petra De Sutter, una ciudadana de 57 años, es la primera ministra transexual en Europa, nombrada el pasado 1 de octubre en Bélgica. El juramento de la ministra fue concretado en el marco de la inauguración del nuevo gobierno.

La nueva funcionaria prestó juramento ante el Rey Felipe de Bélgica como Viceprimera Ministra y Ministra de Empresas Públicas y Servicio Civil. Aunque parecería desconocida, De Sutter ha desarrollado una carrera brillante como ginecólogo y eurodiputada.

I am proud that in 🇧🇪 and in most of 🇪🇺 your gender identity does not define you as a person and is a non-issue. I hope that my appointment as Minister and deputy PM can trigger the debate in countries where this is not yet the case. #fighttransphobia pic.twitter.com/WdgHu2gyy6