Los Angeles Lakers, comandados por la estrella LeBron James, se encuentran a una victoria de lograr su décimo sexto campeonato en la NBA. Este viernes 9 de octubre se disputa el quinto juego de las finales con los Miami Heat, con 3-1 en favor de los californianos.

El príncipe de Los Lakers, el pivot Anthony Davis, considera que la ‘ejecución’ será la clave para lograr la última victoria del año. El equipo busca incorporar otro trofeo de campeón desde el 2010, cuando derrotaron a los Boston Celtics en una final de siete partidos.

AD and LeBron talk about their strong chemistry on and off the court during tonight's episode of Backstage Lakers airing at 10PM/PT on @SpectrumSN. pic.twitter.com/EVW96bRvyd