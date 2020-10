Este fin de semana se jugará la segunda jornada de la segunda etapa de la LigaPro, del fútbol ecuatoriano.

Las acciones arrancarán este sábado 17 de octubre, con tres partidos.

El domingo 18 también habrá tres compromisos, mientras que el lunes se cerrará la fecha con dos cotejos.

Sábado 17 de octubre:

Aucas vs. Técnico Universitario 14H30.

Independiente del Valle vs. Liga de Quito 17H00.

Barcelona SC vs. Delfín 19H30.

Domingo 18 de octubre:

El Nacional vs. Mushuc Runa 13H00.

Orense vs. U. Católica 15H30.

Macará vs. Olmedo 18H00.

Lunes 19 de octubre:

Guayaquil City vs. Emelec 15H30

Deportivo Cuenca vs. Liga de Portoviejo 18H00

Previo al inicio de la fecha, así está la tabla de posiciones de la segunda etapa de LigaPro, con Liga Deportiva Universitaria en el primer lugar.

Su mayor diferencia de goles lo ubica sobre elencos como Liga de Portoviejo, Barcelona, Católica, Guayaquil City, Emelec o Mushuc Runa.

Esta jornada se desarrollará en medio de la polémica por los casos de coronavirus confirmados por Independiente del Valle.

🏅 Tabla de posiciones Fecha 1 – Fase 2 de la LigaPro Serie A

