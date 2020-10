Los diamantes del Pop

Muchas canciones pasan sin dejar huella, pero hay un grupo selecto que brilla sin importar la situación o el año. Estos clásicos del pop son, en una palabra, eternos.

Cada año salen docenas, cientos de canciones pop que inundan las playlists y las discotecas, y que por unos breves instantes nos iluminan la vida… antes de desaparecer.

Muchas de las canciones pop que nos cautivan un verano las olvidamos para el invierno, y cuando muchos años después las oímos en alguna fiesta, a esa hora en la que ponen los “viejitos” olvidados, nos decimos “¡wow! ¡ni me acordaba de esta canción!”

Las canciones en esta playlist no son así.

Estas son las joyas del género; clásicos inmediatos que, como el vino, parecen ponerse mejor con cada año que pasa.

Estamos hablando de la voz impecable de Rihanna al momento de cantar con emoción Umbrella.

Estamos hablando del seductor ritmo tropical que acompaña a Camila Cabello al decir suavemente “I love it when you call me señorita”.

Hablamos del sentimiento reflejado en el himno I’m ready de Sam Smith, en la carta de amor que es Thank U, next de Ariana Grande, en la fuerza de la voz de Lady Gaga en Million reasons.

Esta es una bóveda musical que guarda los diamantes más brillantes y valiosos de la música pop de los últimos años. Y, como un diamante, estas canciones pop son para siempre.

