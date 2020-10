¿Maluma tiene nueva pareja?

Desde hace varios meses se rumora sobre el nuevo romance que tendría el cantante colombiano Maluma con Susana Gómez, quien también comparte nacionalidad con el artista.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar o desmentir su relación, lo cierto es que se les ha visto en varias ocasiones juntos.

Fue en agosto cuando una página de farándula se encargó de recolectar información y dio a conocer la identidad de Susana Gómez.

Susana Gómez

De Susana se conoce que es amiga de Maluma desde hace varios años. Es una arquitecta y nada tiene que ver con el mundo del espectáculo. Además, se sabe que se divorció recientemente. Los portales internacionales sostienen que pasaron la cuarentena juntos.

La última imagen de la pareja fue tomada por paparazzis y se puede ver a Maluma junto a Susana Gómez. caminando por Beverly Hills.

Maluma negó romance

A pesar de que las imágenes juntos, el autor de ‘Cuatro Babys’ ha negado tener una relación sentimental con Susana Gómez en varias ocasiones. Incluso, días antes del lanzamiento de su más reciente disco, “Papi Juancho”, Maluma dijo que no estaba en una relación, luego de que varios periodistas le preguntaran por Susana.

“No tengo novia nueva, papi Juancho no se enamora ni a bala, es más la que se enamore de mí yo le diría ‘bebé le estás pidiendo al cielo un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío, el amor pa’ mí no es necesario, mejor de tu camino me desvío’; estamos puestos en la carrera”, aseguró el cantante paisa.

Lo que ha hecho dudar a sus fanáticos de la relación es que luego de estas declaraciones, Maluma dejó ver a Susana en algunas historias de Instagram, cuando visitaba la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

