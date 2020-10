Barbie lanzó este jueves la edición limitada de una muñeca diseñada a imagen y semejanza del cantante británico Elton John. Mattel, la empresa dueña de la popular figura, dio a conocer el producto a través de su sitio web.

El producto incluye una parte superior brillante y un denim con las iniciales del cantante. Asimismo, la muñeca destaca por su chaqueta multicolor con estrellas en las mangas y rayas de arco iris en el dobladillo.

Barbie is an icon in her own right, so having her pay tribute to my work and personal style is a real honour. I hope that she inspires fans everywhere to fearlessly pursue their own dreams and limitless potential.- E xxhttps://t.co/arwK0eYFM8 pic.twitter.com/lPytuIrggF