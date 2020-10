Medios sostienen que Zac Efron estaría planeando casarse con su nueva novia

Medios del espectáculo aseguran que el actor estadounidense Zac Efron estaría planeando casarse con su nueva novia, la modelo australiana Vanessa Valladares. Los rumores de un posible matrimonio llegaron a raíz de una fiesta por los 33 años de protagonista de High School Musical.

El diario ‘Daily Mail Australia’ reportó que Valladares le organizó una increíble fiesta de cumpleaños a Zac el pasado fin de semana. En la fiesta, las miradas se volcaron a la joven, ya que el actor le habría regalado un anillo que fue ‘especialmente diseñado para ella’.

Is Zac Efron ENGAGED to Aussie girlfriend Vanessa Valladares after his birthday in Byron Bay? https://t.co/M1brmM5GSI — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 25, 2020

Aunque todavía no se ha hecho público el regalo ni el anuncio de compromiso, el medio menciona a una fuente cercana de la pareja que confirmó la noticia. “Se lo dio después de la fiesta, fue increíblemente romántico. Ninguno de los dos dice mucho al respecto, pero no hay duda de que fue una especie de compromiso no oficial”, aseguró la fuente.

La fuente expresó que lo siguiente sería comunicarlo a los familiares del actor, que viven en Los Ángeles (EEUU). Asimismo, declara que “están muy comprometidos” el uno con el otro. Uno de los invitados, el famoso locutor australiano Kyle Sandilands, aseguró que Zac “está enamorado” de Vanessa y que “pronto habrá boda”.

Fuente | Daily Mail Australia/20minutos