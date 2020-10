Mujer que abusó sexualmente de un joven de 15 años quedó en libertad

Melissa Nosti es una mujer de 33 años que se declaró culpable de haber abusado sexualmente de un joven de 15 años en 2010.

La mujer, quien recibió una condena de 18 meses de prisión salió luego de cumplir apenas siete días de reclusión luego de que la jueza encargada del caso acordara con la defensa de Nosti darle la posibilidad de fianza.

Según la jueza, la mujer tiene un “bajo riesgo” de reincidencia y decidió otorgarle la libertad bajo algunas condiciones.

Según el portal de noticias RT, ” La imputada, sin embargo, está obligada a cumplir una serie de condiciones: asistir a las audiencias de apelación en los próximos meses, no contactar con la víctima, no estar en compañía ni entablar relaciones con menores, no cambiar de domicilio y facilitar la contraseña de su celular en caso de que así lo solicite la policía”.

Si bien el caso de abuso sexual tuvo lugar hace diez años, apenas esta semana se dio a conocer que la mujer quien ya estaba en prisión para cumplir con la sentencia de un año y medio, tuvo la oportunidad de recuperar su libertad tras el acuerdo de la jueza y la defensa de la imputada.

Nosti, quien trabajó como sobrecargo en una aerolínea local de Australia, también se desempeñó como trabajadora en una escuela en donde perpetró el delito sexual en contra de un joven de 15 años de edad.